З'явилося відео наслідків атаки на Вестмінстерському мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Відео з наслідками наїзду автомобіля на людей на Вестмінстерському мосту з'явилося в мережі, передає УНН з посиланням на The Guardian.
На відео помітно, що на дорозі Вестмінстерського мосту лежать поранені люди, деякі з них не подають ознак життя.
Нагадаємо, щонайменше п'ятеро постраждали внаслідок наїзду авто на Вестмінстерському мосту у Лондоні.
Внаслідок стрілянини біля будівлі британського парламенту прем’єр-міністр Тереза Мей не постраждала і наразі вона знаходиться в безпечному місці.
Також зазначимо, що поліція Великої Британії назвала атаку біля парламенту терористичним актом.