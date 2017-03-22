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З'явилося відео наслідків атаки на Вестмінстерському мосту

З'явилося відео наслідків атаки на Вестмінстерському мосту

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Відео з наслідками наїзду автомобіля на людей на Вестмінстерському мосту з'явилося в мережі, передає УНН з посиланням на The Guardian.

На відео помітно, що на дорозі Вестмінстерського мосту лежать поранені люди, деякі з них не подають ознак життя.

Нагадаємо, щонайменше п'ятеро постраждали внаслідок наїзду авто на Вестмінстерському мосту у Лондоні.

Внаслідок стрілянини біля будівлі британського парламенту прем’єр-міністр Тереза Мей не постраждала і наразі вона знаходиться в безпечному місці.

Також зазначимо, що поліція Великої Британії назвала атаку біля парламенту терористичним актом.

Українські Національні Новини

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