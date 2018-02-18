Появилось видео масштабного ДТП в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В субботу, 17 февраля, вблизи населенного пункта Глеваха (Киевская область) произошло ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего школьников. В Сети появилось видео момента столкновения транспортного средства и автомобиля “Нива”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-сообщество “dtp.kiev.ua”.
На записи с видеорегистратора видно, что микроавтобус двигался по третьей полосе. В это время автомобиль “Нива” осуществлял поворот, двигаясь с первой полосы, и произошло столкновение. Микроавтобус отбросило на обочину.
Как ранее сообщали в полиции, автомобиль “Нива”, нарушив правила дорожного движения, совершил столкновение с микроавтобусом “Mercedes Sprinter”, в котором находились дети — школьники из пгт. Ставище, которые направлялись в столичный цирк. В результате 9 детей были госпитализированы.
В то же время водитель и пассажир легкового автомобиля погибли.
По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.