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З'явилося відео масштабної ДТП на Київщині

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. У суботу, 17 лютого, поблизу населеного пункту Глеваха (Київська область) сталося ДТП за участю мікроавтобуса, що перевозив школярів. У Мережі з’явилося відео моменту зіткнення транспортного засобу і автомобіля “Нива”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-спільноту “dtp.kiev.ua”.

На записі з відеореєстратора видно, що мікроавтобус рухався третьою смугою. В цей час автомобіль “Нива” здійснював поворот, рухаючись з першої смуги, і сталося зіткнення. Мікроавтобус відкинуло на узбіччя.

Як раніше повідомляли в поліції, автомобіль “Нива”, порушивши правила дорожнього руху, скоїв зіткнення з мікроавтобусом “Mercedes Sprinter”, в якому знаходилися діти — школярі з смт. Ставище, які прямували до столичного цирку. В результаті 9 дітей були госпіталізовані.

У той же час водій і пасажир легкового автомобіля загинули.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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