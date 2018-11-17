Появилось фото джипа беглецов с места ограбления инкассаторов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Неизвестные, бежавшие после ограбления автомобиля инкассаторов в Ирпене Киевской области, похитив 1,8 млн грн, поехали на внедорожнике Mitsubishi Pajero. Фотографию автомобиля УНН получил из собственных источников.
Ранее в ПриватБанке, инкассаторов которого ограбили, сообщили, что двое неизвестных сбили водителя-инкассатора похищенным автомобилем, завладели кассетами с деньгами для банкомата и скрылись.
Водитель инкассаторского автомобиля получил телесные повреждения.
В ГУ НП в области сообщили, что двое неизвестных скрылись на черном джипе.
Полицией введен план "Перехват". Продолжаются розыскные мероприятия. В ближайшее время будет решен вопрос о правовой квалификации события.
ПриватБанк пообещал вознаграждение в 100 тыс. грн за информацию, которая поможет задержать преступников, совершивших нападение на инкассаторский автомобиль банка в Ирпене.