З'явилося фото джипа втікачів з місця пограбування інкасаторів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Невідомі, які втекли після пограбування автомобіля інкасаторів в Ірпені Київської області, викравши 1,8 млн грн, поїхали на позашляховику Mitsubishi Pajero. Фотографію авто УНН отримав з власних джерел.
Раніше у ПриватБанку, інкасаторів якого пограбували, повідомили, що двоє невідомих збили водія-інкасатора викраденим автомобілем, заволоділи касетами з грошима для банкомату й втекли.
Водій інкасаторського автомобіля отримав тілесні ушкодження.
Водночас у ГУ НП в області повідомили, що двоє невідомих зникли на чорному джипі.
Поліцією введено план "Перехоплення". Тривають розшукові заходи. Найближчим часом буде вирішено питання щодо правової кваліфікації події.
ПриватБанк пообіцяв винагороду у 100 тис. грн за інформацію, яка допоможе затримати злочинців, які вчинили напад на інкасаторський автомобіль банку в Ірпені.