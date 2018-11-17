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З'явилося фото джипа втікачів з місця пограбування інкасаторів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Невідомі, які втекли після пограбування автомобіля інкасаторів в Ірпені Київської області, викравши 1,8 млн грн, поїхали на позашляховику Mitsubishi Pajero. Фотографію авто УНН отримав з власних джерел.

Раніше у ПриватБанку, інкасаторів якого пограбували, повідомили, що двоє невідомих збили водія-інкасатора викраденим автомобілем, заволоділи касетами з грошима для банкомату й втекли.

Водій інкасаторського автомобіля отримав тілесні ушкодження.

Водночас у ГУ НП в області повідомили, що двоє невідомих зникли на чорному джипі.

Поліцією введено план "Перехоплення". Тривають розшукові заходи. Найближчим часом буде вирішено питання щодо правової кваліфікації події.

ПриватБанк пообіцяв винагороду у 100 тис. грн за інформацію, яка допоможе затримати злочинців, які вчинили напад на інкасаторський автомобіль банку в Ірпені.

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