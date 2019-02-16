Появились подробности разговора Путина и Макрона об Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Сегодня состоялся телефонный звонок между президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным. Стороны подчеркнули необходимость работы в "нормандском формате". Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу президента РФ.
"Акцентирован взаимный настрой на дальнейшую совместную работу, в том числе в рамках "нормандского формата", -сказано в сообщении.
Также Путин пожаловался Макрону на "антироссийскую кампанию в Украине в связи с выборами".
Ранее появилась информация, что Путин и Макрон обсудили Украину, но подробностей разговора не было.
Напомним, 2 января президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным призвал соблюдать режим прекращения огня на Донбассе и освободить захваченных украинских моряков.