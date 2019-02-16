Путин и Макрон обсудили Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Сегодня состоялся телефонный звонок между президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу президента Франции.
В сообщении отмечено, что президенты обсуждали украинский вопрос. Но, к сожалению, никаких пока подробностей нет.
Стоит отметить, что Путин и Макрон также говорили о ситуации в Сирии, о переговорах с Ираном и Турцией в контексте сирийского вопроса.
Напомним, 2 января президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным призвал соблюдать режим прекращения огня на Донбассе и освободить захваченных украинских моряков.
Как сообщал УНН, 2 января президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону события в Керченском проливе, имели месте 25 ноября 2018 года.