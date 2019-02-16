Путін та Макрон обговорили Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Сьогодні відбувся телефонний дзвінок між президентом Франції Еммануелем Макроном та президентом Росії Володимиром Путіним. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу президента Франції.
У повідомлені відмічено, що президенти обговорювали українське питання. Але, на жаль, жодних наразі подробиць немає.
Варто відзначити, що Путін та Макрон також говорили про ситуацію у Сирії, про перемовини з Іраном та Туреччиною у контексті сирійського питання.
Нагадаємо, 2 січня президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови з російським лідером Володимиром Путіним закликав дотримуватись режиму припинення вогню на Донбасі та звільнити захоплених українських моряків.
Як повідомляв УНН, 2 січня президенти Росії і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон обговорили телефоном події в Керченській протоці, що мали місце 25 листопада 2018 року.