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Путін та Макрон обговорили Україну

Путін та Макрон обговорили Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Сьогодні відбувся телефонний дзвінок між президентом Франції Еммануелем Макроном та президентом Росії Володимиром Путіним. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу президента Франції.

У повідомлені відмічено, що президенти обговорювали українське питання. Але, на жаль, жодних наразі подробиць немає.

Варто відзначити, що Путін та Макрон також говорили про ситуацію у Сирії, про перемовини з Іраном та Туреччиною у контексті сирійського питання.

Нагадаємо, 2 січня президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови з російським лідером Володимиром Путіним закликав дотримуватись режиму припинення вогню на Донбасі та звільнити захоплених українських моряків.

Як повідомляв УНН, 2 січня президенти Росії і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон обговорили телефоном події в Керченській протоці, що мали місце 25 листопада 2018 року.

Українські Національні Новини

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