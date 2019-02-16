Путін та Макрон обговорили Україну

У повідомлені відмічено, що президенти обговорювали українське питання. Але, на жаль, жодних наразі подробиць немає.

Варто відзначити, що Путін та Макрон також говорили про ситуацію у Сирії, про перемовини з Іраном та Туреччиною у контексті сирійського питання.



Нагадаємо, 2 січня президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови з російським лідером Володимиром Путіним закликав дотримуватись режиму припинення вогню на Донбасі та звільнити захоплених українських моряків.



Як повідомляв УНН, 2 січня президенти Росії і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон обговорили телефоном події в Керченській протоці, що мали місце 25 листопада 2018 року.