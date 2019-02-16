З'явилися подробиці розмови Путіна і Макрона про Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Сьогодні відбувся телефонний дзвінок між президентом Франції Еммануелем Макроном і президентом Росії Володимиром Путіним. Сторони наголосили на необхідності роботи в "нормандському форматі". Про це передає УНН з посиланням на прес-службу президента РФ.
"Акцентовано взаємну згоду на подальшу спільну роботу, в тому числі в рамках "нормандського формату", -сказано в повідомленні.
Також Путін поскаржився Макрону на "антиросійську кампанію в Україні в зв'язку з виборами".
Раніше з'явилася інформація, що Путін і Макрон обговорили Україну, але подробиць розмови не було.
Нагадаємо, 2 січня президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови з російським лідером Володимиром Путіним закликав дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі і звільнити захоплених українських моряків.