З'явилися подробиці розмови Путіна і Макрона про Україну

"Акцентовано взаємну згоду на подальшу спільну роботу, в тому числі в рамках "нормандського формату", -сказано в повідомленні.



Також Путін поскаржився Макрону на "антиросійську кампанію в Україні в зв'язку з виборами".



Раніше з'явилася інформація, що Путін і Макрон обговорили Україну, але подробиць розмови не було.



Нагадаємо, 2 січня президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови з російським лідером Володимиром Путіним закликав дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі і звільнити захоплених українських моряків.





