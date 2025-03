Появились фотографии инцидента возле британского парламента

Отметим, возле здания парламента Великобритании в Лондоне произошла стрельба, в результате чего, по предварительным данным, около десяти человек получили ранения.

Также СМИ сообщают, что в результате стрельбы возле здания британского парламента премьер-министр Тереза Мэй не пострадала и сейчас она находится в безопасном месте.

Shaky video of commotion after Parliament shooting.

- Patrick Daly (@thepatrickdaly) 22 марта 2017 г.

Кроме того, в результате инцидента работа палаты общин британского парламента была приостановлена, а доступ в здание закрыт.

First pictures emerge of scene after eyewitnesses reports of car striking and injuring pedestrians at Westminster

- BBC Breaking News (@BBCBreaking) 22 марта 2017 г.

Также отметим, что полиция Великобритании назвала атаку возле парламента террористическим актом.