З'явилися фотографії інциденту біля британського парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. З'явилися фото стрілянини біля парламенту Великої Британії в Лондоні, передає УНН.
Зазначимо, біля будівлі парламенту Великої Британії в Лондоні сталася стрілянина, внаслідок чого, за попередніми даними, близько десяти людей отримали поранення.
Також ЗМІ повідомляють, що внаслідок стрілянини біля будівлі британського парламенту прем’єр-міністр Тереза Мей не постраждала і наразі вона знаходиться в безпечному місці.
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Shaky video of commotion after Parliament shooting. pic.twitter.com/ofGZwcMgaA— Patrick Daly (@thepatrickdaly) 22 березня 2017 р.
Крім того, внаслідок інциденту робота палати громад британського парламенту була призупинена, а доступ до будівлі закритий.
First pictures emerge of scene after eyewitnesses reports of car striking and injuring pedestrians at Westminsterhttps://t.co/WG8yXWpPVV pic.twitter.com/y3DdbCpQrU— BBC Breaking News (@BBCBreaking) 22 березня 2017 р.
Також зазначимо, що поліція Великої Британії назвала атаку біля парламенту терористичним актом.