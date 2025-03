З'явилися фотографії інциденту біля британського парламенту

Зазначимо, біля будівлі парламенту Великої Британії в Лондоні сталася стрілянина, внаслідок чого, за попередніми даними, близько десяти людей отримали поранення.

Також ЗМІ повідомляють, що внаслідок стрілянини біля будівлі британського парламенту прем’єр-міністр Тереза Мей не постраждала і наразі вона знаходиться в безпечному місці.

Shaky video of commotion after Parliament shooting. pic.twitter.com/ofGZwcMgaA

— Patrick Daly (@thepatrickdaly) 22 березня 2017 р.

Крім того, внаслідок інциденту робота палати громад британського парламенту була призупинена, а доступ до будівлі закритий.

First pictures emerge of scene after eyewitnesses reports of car striking and injuring pedestrians at Westminsterhttps://t.co/WG8yXWpPVV pic.twitter.com/y3DdbCpQrU

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) 22 березня 2017 р.

Також зазначимо, що поліція Великої Британії назвала атаку біля парламенту терористичним актом.