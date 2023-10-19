Появились спутниковые фото аэродрома Луганска после ракетных ударов ВСУ

Детали

Снимки датированы 18 и 19 октября.

На фото со спутника хорошо видны места атаки. В частности, на фотографиях показаны пораженные вертолеты российской авиации.

По данным украинских Сил Специальных операций из-за этих атак на аэродромах временно оккупированных Луганска Луганской области и Бердянска Запорожской области и украинские войска поразили, в частности, 9 вертолётов, ПВО, посадочные полосы и склад боеприпасов. Потери противника составляют десятки погибшими.

Напомним

Накануне 17 октября, Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные в ночь на вторник нанесли удары по аэродромам вблизи оккупированных Луганска и Бердянска, где россияне разместили свою технику, в том числе и вертолеты.

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