Появились спутниковые фото аэродрома Луганска после ракетных ударов ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. В сети появились спутниковые фото международного аэропорта «Луганск», после ударов ВСУ. Снимки Planet Labs опубликовали журналисты “Радио. Свобода”, передает УНН.
Детали
Снимки датированы 18 и 19 октября.
На фото со спутника хорошо видны места атаки. В частности, на фотографиях показаны пораженные вертолеты российской авиации.
По данным украинских Сил Специальных операций из-за этих атак на аэродромах временно оккупированных Луганска Луганской области и Бердянска Запорожской области и украинские войска поразили, в частности, 9 вертолётов, ПВО, посадочные полосы и склад боеприпасов. Потери противника составляют десятки погибшими.
Напомним
Накануне 17 октября, Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные в ночь на вторник нанесли удары по аэродромам вблизи оккупированных Луганска и Бердянска, где россияне разместили свою технику, в том числе и вертолеты.
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