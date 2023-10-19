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З’явились супутникові фото аеродрома Луганська після ракетних ударів ЗСУ

Київ • УНН

 • 280063 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У мережі з’явились супутникові фото міжнародного аеропорту «Луганськ», після ударів ЗСУ. Знімки Planet Labs опублікували журналісти “Радіо. Свобода”, передає УНН.

З’явились супутникові фото аеродрома Луганська після ракетних ударів ЗСУ

Деталі

Знімки датовані 18 та 19 жовтня.

На фото зі супутника добре видно місця атаки. Зокрема, на світлинах показані уражені гелікоптери російської авіації.

За даними українських Сил Спеціальних операцій через ці атаки на аеродромах тимчасово окупованих Луганська Луганської області і Бердянська Запорізької області і українці війська уразили, зокрема, 9 гелікоптерів, ППО, посадкові смуги та склад боєприпасів. Втрати противника складають десятки загиблими.

Нагадаємо

Напередодні 17 жовтня, Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові у ніч на вівторок завдали ударів по аеродромах поблизу окупованих Луганська і Бердянська, де росіяни розмістили свою техніку, зокрема й гелікоптери.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Аеродром Бердянська після ракетних ударів ЗСУ — супутникові фото

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