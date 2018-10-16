Появились фото и видео с места авиакатастрофы Су-27
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 16 октября. УНН. В Винницкой области на месте авиакатастрофы Су-27 работают военные и правоохранители, передает корреспондент УНН.
Коеспонденту УНН удалось сфотографировать технику, которая работает на месте авиакатастрофы, а также показать кадры поисковой операции.
Напомним, военный самолет Су-27 упал в Винницкой области
По данным Генерального штаба ВСУ, оба пилота, один из которых - офицер воздушных сил Вооруженных Сил Украины, второй - военнослужащий ВВС Национальной гвардии США, погибли.
Военной прокуратурой Винницкого гарнизона в ЕРДР внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 Уголовного кодекса Украины, "Нарушение правил полетов или подготовки к ним". Проведение досудебного расследования поручено следователям Управления национальной полиции в Винницкой области.