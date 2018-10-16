З'явились фото та відео з місця авіакатастрофи Су-27
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У Вінницькій області на місці авіакатастрофи Су-27 працюють військові та правоохоронці, передає кореспондент УНН.
Коеспонденту УНН вдалось сфотографувати техніку, яка працює на місці авіакатастрофи, а також показати кадри пошукової операції.
Нагадаємо, військовий літак Су-27 впав на Вінниччині.
За даними Генерального штабу ЗСУ, обоє пілотів, один з яких - офіцер повітряних сил Збройних Сил України, другий – військовослужбовець повітряних сил Національної гвардії США, загинули.
Військовою прокуратурою Вінницького гарнізону до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 416 Кримінального кодексу України, "Порушення правил польотів або підготовки до них". Проведення досудового розслідування доручено слідчим Управління національної поліції в Вінницькій області.