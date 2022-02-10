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Появилась платформа, где инвесторы могут зарабатывать до 24% годовых, а бизнес - привлекать инвестиции

Появилась платформа, где инвесторы могут зарабатывать до 24% годовых, а бизнес - привлекать инвестиции

Киев • УНН

 • 30185 просмотра

Инвестмания — первая в Украине краудлендинговая онлайн платформа от Babitskyi Investment Management, где инвесторы могут зарабатывать от 14 до 24% годовых, а бизнес — получить займ не в банке.

Инвестмания это возможность для:

Частного инвестора — получать пассивный доход от 14 до 24% годовых.

Предпринимателя — привлечь дополнительный капитал в бизнес.

Как это работает

Babitskyi Investment Management более 10 лет ведет бизнес в сфере инвестирования и кредитования, объединяя частных инвесторов и заемщиков (кредиторов и дебиторов).

Аналитики компании проводят тщательную проверку заемщиков и отбирают лишь самых надежных. Благодаря чему займы выплачиваются в полном объеме и в срок.

Наработанная экспертность и налаженные процессы легли в основу отбора сделок для платформы “Инвестмания”. Она разработана для облегчения процесса инвестирования, сделав его более простым и понятным. Как для текущих клиентов компании Babitskyi Investment Management, так и для новых.

Каждый инвестор может контролировать свои вложенные средства через личный кабинет, а на связи всегда находится выделенный для него консультант.

Инвестирование нужно каждому, у кого есть сбережения.

Темпы инфляции в Украины растут и за 2021 год превысили 10%. То есть все мы фактически потеряли 10% своих денег всего за год. При сохранении таких темпов инфляции за 5 лет обесценится половина сбережений!

Поэтому интерес к инвестированию в Украине растет стремительными темпами, но многим не хватает знаний. Плюс страх потерять все, вложившись в очередной “Элита-центр” или другую мошенническую схему. В результате чего большая часть сбережений украинцев лежит “под матрасом” и обесценивается.

И в этом и есть главная миссия платформы “Инвестмания” — сделать инвестирование в Украине безопасным, понятным и удобным для простых людей.

Поскольку ключевым элементом в инвестировании является отбор и проверка проекта. Вне зависимости от того, какой это инструмент: недвижимость, акции, криптовалюты, доли в действующем бизнесе и т. д.

А для этого нужно глубоко разбираться в выбранной сфере инвестирования, непосредственно в самой компании, в которую вкладываются деньги. Кроме этого нужно учесть еще множество факторов.

И решение этих вопросов берет на себя “Инвестмания”

На платформе размещаются сделки компаний и лиц, после их тщательной проверки аналитиками — по финансовым показателям и линии службы безопасности. Благодаря чему инвестор может быть спокоен за свои сбережения.

Как только публикуется новая сделка — инвестор получает уведомление. На странице со сделками у инвестора всегда под рукой подробная информация о проектах: доходность, периодичность выплаты процентов, варианты юридического оформления. То есть вся необходимая информация для принятия взвешенного решения.

После входа в сделку контроль вклада осуществляется в личном кабинете, где есть даты начала и завершения договора, процентная ставка, график начисления и выплат процентов. Вся информация обновляется в режиме онлайн. А также доступен удобный депозитный калькулятор для расчета доходности.

Для начинающих инвесторов есть раздел с обучающими материалами, который постоянно дополняется

Какие бизнесы размещены на Инвестмании

Главный акцент при отборе проектов сделан на действующие бизнесы, у которых понятная модель работы: с рынком, клиентурой и потенциалом роста.

Это кредитование, автоломбарды, лизинг авто, жилая и коммерческая недвижимость.

По всем сделкам оказывается помощь в их заключении и предоставляется юридическое сопровождение.

Платформа “Инвестмания” предоставляет полный контроль над процессом инвестирования online. А даже если возникнут какие-либо вопросы, то на связи всегда доступен личный менеджер.

Как попасть на платформу

Доступ к платформе со сделками приносящими 14-24% годовых предоставляется за 14 долларов до конца 2022 года.

Если остались сомнения

Управляющая инвестиционная компания Babitskyi Investment Management ведет активную публичную деятельность, работает исключительно “в белую” и имеет лицензию НБУ. В 2019 году была отмечена наградой лучшего инвестиционного проекта по версии “Народного признания”. Выступила основателем Первого Всеукраинского Института Совместного Инвестирования. И организовала крупнейшее в Украине живое мероприятие по инвестированию — Big Invest Summit 2021.

Поэтому мы считаем, что на платформу “Инвестмания” стоит обратить внимание каждому, кто хочет инвестировать.

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