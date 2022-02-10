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З'явилася платформа, де інвестори можуть заробляти до 24% річних, а бізнес – залучати інвестиції

З'явилася платформа, де інвестори можуть заробляти до 24% річних, а бізнес – залучати інвестиції

Київ • УНН

 • 30185 перегляди

Інвестманія-перша в Україні краудлендінгова онлайн платформа від Babitskyi Investment Management, де інвестори можуть заробляти від 14 до 24% річних, а бізнес — отримати позику не в банку.

Інвестманія це можливість для:

Приватного інвестора-отримувати пасивний дохід від 14 до 24% річних.

Підприємця — залучити додатковий капітал в бізнес.

Як це працює

Babitskyi Investment Management більше 10 років веде бізнес у сфері інвестування та кредитування, об'єднуючи приватних інвесторів і позичальників (кредиторів і дебіторів).

Аналітики компанії проводять ретельну перевірку позичальників і відбирають лише найнадійніших. Завдяки чому позики виплачуються в повному обсязі і в строк.

Напрацьована експертність та налагоджені процеси лягли в основу відбору угод для платформи "Інвестманія". Вона розроблена для полегшення процесу інвестування, зробивши його більш простим і зрозумілим. Як для поточних клієнтів компанії Babitskyi Investment Management, так і для нових.

Кожен інвестор може контролювати свої вкладені кошти через Особистий кабінет, а на зв'язку завжди знаходиться виділений для нього консультант.

Інвестування потрібно кожному, у кого є заощадження.

Темпи інфляції в Україні зростають і за 2021 рік перевищили 10%. Тобто всі ми фактично втратили 10% своїх грошей всього за рік. При збереженні таких темпів інфляції за 5 років знеціниться половина заощаджень!

Тому інтерес до інвестування в Україні зростає стрімкими темпами, але багатьом не вистачає знань. Плюс страх втратити все, вклавшись в черговий "Еліта-центр" або іншу шахрайську схему. В результаті чого більша частина заощаджень українців лежить "під матрацом" і знецінюється.

І в цьому і є головна місія платформи "Інвестманія" — зробити інвестування в Україні безпечним, зрозумілим і зручним для простих людей.

Оскільки ключовим елементом в інвестуванні є відбір і перевірка проекту. Незалежно від того, який це інструмент: нерухомість, акції, кріптовалюти, частки в діючому бізнесі і т. Д.

А для цього потрібно глибоко розбиратися в обраній сфері інвестування, безпосередньо в самій компанії, в яку вкладаються гроші. Крім цього потрібно врахувати ще безліч факторів.

І вирішення цих питань бере на себе "Інвестманія"

На платформі розміщуються угоди компаній і осіб, після їх ретельної перевірки аналітиками - за фінансовими показниками і лінії Служби безпеки. Завдяки чому інвестор може бути спокійний за свої заощадження.

Як тільки публікується нова угода-інвестор отримує повідомлення. На сторінці з угодами у інвестора завжди під рукою детальна інформація про проекти: прибутковість, періодичність виплати відсотків, варіанти юридичного оформлення. Тобто вся необхідна інформація для прийняття зваженого рішення.

Після входу в Угоду контроль вкладу здійснюється в особистому кабінеті, де є дати початку і завершення договору, процентна ставка, графік нарахування і виплат відсотків. Вся інформація оновлюється в режимі онлайн. А також доступний зручний Депозитний калькулятор для розрахунку прибутковості.

Для початківців інвесторів є розділ з навчальними матеріалами, який постійно доповнюється

Які бізнеси розміщені на Інвестманії

Головний акцент при відборі проектів зроблений на діючі бізнеси, у яких зрозуміла модель роботи: з ринком, клієнтурою і потенціалом зростання.

Це кредитування, Автоломбарди, Лізинг авто, житлова та комерційна нерухомість.

За всіма угодами надається допомога в їх укладенні і надається юридичний супровід.

Платформа "Інвестманія" надає повний контроль над процесом інвестування online. А навіть якщо виникнуть будь-які питання, то на зв'язку завжди доступний Особистий менеджер.

Як потрапити на платформу

Доступ до платформи з угодами приносять 14-24% річних надається за 14 доларів до кінця 2022 року.

Якщо залишилися сумніви

Керуюча інвестиційна компанія Babitskyi Investment Management веде активну публічну діяльність, працює виключно "в білу" і має ліцензію НБУ. У 2019 році була відзначена нагородою кращого інвестиційного проекту за версією "Народного визнання". Виступила засновником першого Всеукраїнського інституту спільного інвестування. І організувала найбільший в Україні живий захід з інвестування-Big Invest Summit 2021.

Тому ми вважаємо, що на платформу "Інвестманія" варто звернути увагу кожному, хто хоче інвестувати.

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