Зять Эрдогана пообещал остановить обвал турецкой лиры

“Это очень четкая атака ..., начатая крупнейшим игроком финансовой системы”, — заявил Албайрак.

По словам министра, банки вместе с правительством подготовили план действий в этой ситуации, в его разработке участвовали малые и средние предприятия реального сектора, которые испытали наибольшее влияние волатильности валюты.

“С утра понедельника, чтобы облегчить рынки, наши ведомства будут принимать необходимые меры и делиться объявлениями об этом с рынком. Как я уже сказал, все наши планы действий готовы”, — заверил Албайрак.

Как пишет Bloomberg, турецкая ​лира подешевела с начала года на 45%, причем агентство объясняет это реакцией инвесторов на многие антиамериканские заявления президента Реджепа Эрдогана.

Как сообщал УНН, для “освобождения новых территорий” Турция готовит военную операцию в Сирии.