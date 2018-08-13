Зять Эрдогана пообещал остановить обвал турецкой лиры
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Министр финансов Турции Берат Албайрак, который приходится зятем президенту Рерджепу Эрдогану, назвал падение курса национальной валюты “атакой” и пообещал, что уже в понедельник утром инвесторам будет представлен план действий по спасению лиры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью министра изданию Hürriyet.
“Это очень четкая атака ..., начатая крупнейшим игроком финансовой системы”, — заявил Албайрак.
По словам министра, банки вместе с правительством подготовили план действий в этой ситуации, в его разработке участвовали малые и средние предприятия реального сектора, которые испытали наибольшее влияние волатильности валюты.
“С утра понедельника, чтобы облегчить рынки, наши ведомства будут принимать необходимые меры и делиться объявлениями об этом с рынком. Как я уже сказал, все наши планы действий готовы”, — заверил Албайрак.
Как пишет Bloomberg, турецкая лира подешевела с начала года на 45%, причем агентство объясняет это реакцией инвесторов на многие антиамериканские заявления президента Реджепа Эрдогана.
Как сообщал УНН, для “освобождения новых территорий” Турция готовит военную операцию в Сирии.