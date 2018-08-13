Зять Ердогана пообіцяв зупинити обвал турецької ліри
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Міністр фінансів Туреччини Берат Албайрак, який доводиться зятем президенту Рерджепу Ердогану, назвав падіння курсу національної валюти “атакою” і пообіцяв, що вже в понеділок вранці інвесторам буде представлений план дій з порятунку ліри. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв’ю міністра виданню Hürriyet.
“Це дуже чітка атака ..., розпочата найбільшим гравцем фінансової системи”, — заявив Албайрак.
За словами міністра, банки разом з урядом підготували план дій в цій ситуації, в його розробці брали участь малі та середні підприємства реального сектора, які зазнали найбільшого впливу волатильності валюти.
“З ранку понеділка, щоб полегшити ринки, наші відомства будуть вживати необхідних заходів і ділитися оголошеннями про це з ринком. Як я вже сказав, всі наші плани дій готові ”, - запевнив Албайрак.
Як пише Bloomberg, турецька ліра подешевшала з початку року на 45%, причому агентство пояснює це реакцією інвесторів на чимало антиамериканських заяви президента Реджепа Ердогана.
Як повідомляв УНН, для “визволення нових територій” Туреччина готує військову операцію в Сирії.