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Связь на оккупированных территориях возобновят после их освобождения – глава Госспецсвязи

Киев • УНН

 • 112286 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Связь на временно оккупированных россией территориях Украины восстановится после их освобождения. Об этом сообщил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь, передает УНН со ссылкой на Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины.

Щиголь рассказал, что из-за блокирования украинскими операторами собственного оборудования оккупантам нужно завозить очень большое количество своего. Учитывая санкции, в россии его не так много.

Детали

“Им нужно где-то снимать работающее оборудование в каких-то отдаленных регионах россии, везти его в Украину, устанавливать, настраивать. То же касается и оптоволоконного кабеля, который россияне затащили из Крыма в Херсон. Кабель также не очень стабильно работает благодаря работе украинских спецслужб и разведки, которые периодически его выводят из строя”, – сказал Щиголь.

Он добавил, что через несколько месяцев из-за санкций россияне столкнутся также с проблемой выпуска и прошивки SIM-карт под российских операторов, ведь их поставка – под санкциями.

По словам Щиголя, восстановление связи после деоккупации украинских территорий будет быстрым: "Когда мы освободим эти территории, в основных городах восстановим связь в течение месяца-двух, в остальных местах – до полугода".

Дополнение

С начала полномасштабного вторжения оккупанты совершили почти 800 кибератак.

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