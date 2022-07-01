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Зв’язок на окупованих територіях відновлять після їх звільнення – голова Держспецзв’язку

Зв’язок на окупованих територіях відновлять після їх звільнення – голова Держспецзв’язку

Київ • УНН

 • 112290 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Зв’язок на тимчасово окупованих росією територіях України відновиться після їх звільнення. Про це повідомив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь, передає УНН з посиланням на Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Щиголь розповів, що через блокування українськими операторами власного обладнання окупантам треба завозити надзвичайно велику кількість свого. Враховуючи санкції, в росії його не так багато.

Деталі

“Їм потрібно десь знімати обладнання, що працює, в якихось віддалених регіонах росії, везти його в Україну, встановлювати, налаштовувати. Те саме стосується й оптоволоконного кабелю, який росіяни затягли з Криму до Херсона. Кабель також не дуже стабільно працює завдяки роботі українських спецслужб і розвідки, які періодично його виводять з ладу”, – сказав Щиголь.

Він додав, що за кілька місяців через санкції росіяни зіткнуться також із проблемою випуску та прошивки SIM-карток під російських операторів, адже їх постачання – під санкціями.

За словами Щиголя, відновлення зв’язку після деокупації українських територій буде швидким: "Коли ми звільнимо ці території, в основних містах відновимо звʼязок протягом місяця-двох, у решті місць – до пів року".

Доповнення

З початку повномасштабного вторгнення окупанти здійснили майже 800 кібератак.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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