Появилось видео с квадракоптера с места гибели руководства МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В распоряжении редакции УНН появилось видео с места авиакатастрофы в Броварах, снятое с помощью квадрокоптера.
Детали
На видео видно, что значительно повреждена крыша детского сада, о которую, по предварительной информации правоохранителей, зацепился вертолет, а затем упал.
На месте продолжают работать спасатели и следователи.
Напомним
Сегодня утром в Броварах Киевской области разбился вертолет, на борту которого было 9 человек, в том числе руководство МВД: министр Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович. Общее количество погибших по состоянию на 10.40, 18 января - 18 человек, из них трое - дети. Также сообщается о 29 пострадавших, среди которых 15 – детей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Расследованием падения вертолета в Броварах займется СБУ