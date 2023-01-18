Появилось видео с квадракоптера с места гибели руководства МВД

Детали

На видео видно, что значительно повреждена крыша детского сада, о которую, по предварительной информации правоохранителей, зацепился вертолет, а затем упал.

На месте продолжают работать спасатели и следователи.

Напомним

Сегодня утром в Броварах Киевской области разбился вертолет, на борту которого было 9 человек, в том числе руководство МВД: министр Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович. Общее количество погибших по состоянию на 10.40, 18 января - 18 человек, из них трое - дети. Также сообщается о 29 пострадавших, среди которых 15 – детей.

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