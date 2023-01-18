З’вилося відео з квадракоптера з місця загибелі керівництва МВС

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На відео видно, що значно пошкоджений дах дитячого садка, об який, за попередньою інформацією правоохоронців, зачепився гвинтокрил, а потім впав.

На місці продовжують працювати рятувальники і слідчі.

Нагадаємо

Сьогодні зранку в Броварах Київської області розбився гвинтокрил, на борту якого було 9 людей, зокрема керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін і державний секретар Юрій Лубкович. Загальна кількість загиблих станом на 10.40, 18 січня - 18 людей, з них троє - діти. Також повідомляється про 29 постраждалих, серед яких 15 – діти.

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