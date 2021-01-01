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Освобождение украинских пленников из Сирии: в СБУ показали видео

Киев • УНН

 • 40904 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Служба безопасности Украины показала видео с прибытия 9 граждан Украины, находившихся в лагерях для гражданских лиц в Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Освобождение украинских пленников из Сирии: в СБУ показали видео

"В Киев прибыл самолет с 9 гражданами Украины, которые находились в лагерях для гражданских лиц в Сирии. Домой вернулись 2 взрослых и 7 малолетних детей. В международном аэропорту "Борисполь" их встретили глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, Министр обороны Андрей Таран, заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец и другие представители власти. Таким образом, сегодня фактически завершился эвакуационный этап многосложной операции по возвращению украинских граждан, которые находились в сирийских лагерях для беженцев. Их родственники в Украине обращались в органы власти с просьбой об эвакуации", - говорится в сообщении.

Указано, что в июне 2019 года была создана специальная рабочая группа, в которую вошли и представители Службы безопасности Украины. Задачей этой группы была организация эвакуации наших соотечественниц и их детей. К разработке плана возвращения была привлечена контрразведка СБУ.

"Специалисты, в частности, проверяли граждан, находящихся в Сирии, на наличие возможных связей с участниками международной террористической организации "Исламское государство". По результатам длительных проверок контрразведка Службы безопасности не обнаружила фактов причастности указанных украинских граждан к террористической деятельности. Президент Владимир Зеленский утвердил план эвакуации гражданок Украины и их детей и дал поручение по его реализации. Из-за пандемии COVID-19 Сирия и Ирак ввели значительные ограничения и прекратили авиационное сообщение, поэтому это значительно отсрочило завершения спецоперации. Восстановить процедуру эвакуации стало возможным только после стабилизации эпидемиологической ситуации в этих странах", - добавили в пресс-службе.

Напомним, Украина забрала из лагеря беженцев в Сирии двух крымских татарок и 7 детей.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что мешало процессу освобождения.

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