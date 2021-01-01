Звільнення українських бранців із Сирії: у СБУ показали відео

"До Києва прибув літак із 9 громадянами України, які перебували у таборах для цивільних осіб у Сирії. Додому повернулися 2 дорослих і 7 малолітніх дітей. У міжнародному аеропорту "Бориспіль" їх зустріли Голова Служби безпеки України Іван Баканов, Міністр оборони Андрій Таран, заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець та інші представники влади. Таким чином, сьогодні фактично завершився евакуаційний етап багатоскладової операції з повернення українських громадян, котрі перебували у сирійських таборах для біженців. Їхні родичі в Україні зверталися до органів влади з проханням про евакуацію", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що у червні 2019 року була створена спеціальна робоча група, до якої увійшли і представники Служби безпеки України. Завданням цієї групи була організація евакуації наших співвітчизниць та їхніх дітей. До розробки плану повернення було залучено контррозвідку СБУ.

"Фахівці, зокрема, перевіряли громадян, утримуваних у Сирії, на наявність можливих зв’язків з учасниками міжнародної терористичної організації "Ісламська держава". За результатами тривалих перевірок контррозвідка Служби безпеки не виявила фактів причетності зазначених українських громадян до терористичної діяльності. Президент Володимир Зеленський затвердив план евакуації громадянок України та їхніх дітей і дав доручення щодо його реалізації. Через пандемію COVID-19 Сирія та Ірак ввели значні обмеження та припинили авіаційне сполучення, тому це значно відтермінувало завершення спецоперації. Відновити процедуру евакуації стало можливим тільки після стабілізації епідеміологічної ситуації в цих країнах", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, Україна забрала з табору біженців у Сирії двох кримських татарок та 7 дітей.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що заважало процесу звільнення.