Освобождение Киевщины: в Немешаево гвардейцы вывесили флаг Украины

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Украинские военные продолжают зачистку населенных пунктов в Бучанском, Вышгородском, Броварском районах Киевской области. В общем нацгвардейцы приняли участие в боях и освобождении около 20 населенных пунктов в Киевской области в течение недели.

Напомним

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты не оставят отдельных рубежей в Киевской и Черниговской областях, но как ожидается, уйдут вплотную к границе, заявляют в Генеральном штабе ВСУ.

При этом, по данным Генштаба, с Броварского направления в рф уже было выведено часть подразделений захватчиков, а на Северском - на уход в рф сосредоточена основная часть группировки оккупантов.