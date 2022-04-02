Освобождение Киевщины: в Немешаево гвардейцы вывесили флаг Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. После освобождения от российских оккупантов поселка Немешаево Бородянского района Киевской области 1 апреля, нацгвардейцы вивсили государственный флаг на здание поселкового совета, передает УНН со ссылкой на МВД.
Добавим
Украинские военные продолжают зачистку населенных пунктов в Бучанском, Вышгородском, Броварском районах Киевской области. В общем нацгвардейцы приняли участие в боях и освобождении около 20 населенных пунктов в Киевской области в течение недели.
Напомним
По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты не оставят отдельных рубежей в Киевской и Черниговской областях, но как ожидается, уйдут вплотную к границе, заявляют в Генеральном штабе ВСУ.
При этом, по данным Генштаба, с Броварского направления в рф уже было выведено часть подразделений захватчиков, а на Северском - на уход в рф сосредоточена основная часть группировки оккупантов.