Звільнення Київщини: у Немішаєвому гвардійці вивісили прапор України

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Українські військові продовжують зачистку населених пунктів в Бучанському, Вишгородському, Броварському районах Київської області. Загалом нацгвардійці взяли участь у боях та звільненні біля 20 населених пунктів у Київській області протягом тижня.

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За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти не залишать окремих рубежів у Київській і Чернігівській областях, але як очікується, відійдуть впритул до кордону, заявляють у Генеральному штабі ЗСУ.

При цьому, за даними Генштабу, з Броварського напрямку у рф вже було виведено частину підрозділів загарбників, а на Сіверському - на відхід до рф зосереджена основна частина угрупування окупантів.