Освобождение импорта от пошлины и НДС: Зеленский подписал закон о "таможенной реформе"

Детали

Закон предусматривает освобождение импорта от пошлин и НДС, приостановление регистрации плательщиком НДС для новых "упрощенцев" вместо аннулирования, отмену налога на жилую недвижимость на территориях боевых действий и на территориях, оккупированных вооруженными формированиями рф.

Он позволит сделать в Украине самую быструю в мире таможню, заявлял Премьер-министр Денис Шмигаль. "Убирается НДС и ввозная пошлина на импорт товаров, которые завозятся плательщиками единого налога из обращения. На таможне также теперь работает декларативный принцип работы", - объяснял ранее глава правительства.

"Отныне ввоз товаров, необходимых для обороны Украины и обеспечения гуманитарных потребностей людей, будет максимально упрощен. Будет полностью освобожден от налогообложения ввоз транспортных средств гражданами. Освобожден от НДС ввоз товаров, в том числе транспортных средств субъектами упрощенной системы", – объяснял председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев.

Дополнение

Комитет ВР рекомендовал парламенту принять законопроект № 7190, парламент его принял 24 марта.