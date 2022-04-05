Звільнення імпорту від мита та ПДВ: Зеленський підписав закон про "митну реформу"

Деталі

Закон передбачає звільнення імпорту від мита та ПДВ, призупинення реєстрації платником ПДВ для нових «спрощенців» замість анулювання, скасування податку на житлову нерухомість на територіях бойових дій та на територіях, окупованих збройними формуваннями рф.

Він дозволить зробити в Україні найшвидшу у світі митницю, заявляв Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. "Прибирається ПДВ та ввізне мито на імпорт товарів, які завозяться платниками єдиного податку з обігу. На митниці також тепер працює декларативний принцип роботи", — пояснював раніше очільник уряду.

"Відтепер ввезення товарів, необхідних для оборони України та забезпечення гуманітарних потреб людей, буде максимально спрощено. Буде повністю звільнено від оподаткування ввезення транспортних засобів громадянами. Звільнено від ПДВ ввезення товарів, зокрема транспортних засобів суб’єктами спрощеної системи", – пояснював голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Доповнення

Комітет ВР рекомендував парламенту ухвалити законопроект № 7190, парламент його ухвалив 24 березня.