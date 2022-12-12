Освобожденный из плена российский торговец оружием Бут стал новым лицом партии ЛДПР
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Виктор Бут, российский торговец оружием, освобожденный в четверг после 14 лет содержания под стражей в США в обмен на звезду американского баскетбола Бритни Гринер, вступил в лояльную кремлю Либерально-демократическую партию (ЛДПР), передает УНН.
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На видео, размещенном в Telegram, лидер ЛДПР леонид слуцкий, стоя на сцене рядом с Бутом, сказал: "Хочу поблагодарить Виктора Анатольевича за принятое им решение и приветствовать его в рядах лучшей политической партии сегодняшнего дня".
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Несмотря на свое название, ЛДПР с момента своего основания в 1991 году придерживалась жесткой ультранационалистической идеологии, требуя от россии отвоевать страны бывшего Советского Союза.
Ее основатель и покойный лидер владимир жириновский заработал репутацию политического шоумена за свои возмутительные проделки и эксцентричное поведение перед своей смертью в апреле.
Хотя в 1990-х годах ЛДПР считалась серьезным претендентом на власть, с тех пор она взяла на себя подчиненную роль в политической системе россии, предоставляя символическую оппозицию правящему блоку "единая россия", но поддерживая кремль по большинству вопросов.
Партия имеет историю вербовки неоднозначных личностей в российскую политику. В 2007 году Андрей Луговой, бывший агент КГБ, разыскиваемый в Великобритании за убийство, а в прошлом году бывший российский шпион Александр Литвиненко, были избраны в парламент от ЛДПР.