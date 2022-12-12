Звільнений з полону російський торговець зброєю Бут став новим обличчям партії ЛДПР

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У відео, розміщеному в Telegram, лідер ЛДПР леонід слуцький, стоячи на сцені поряд з Бутом, сказав: "Хочу подякувати Віктору Анатолійовичу за ухвалене ним рішення та вітати його в лавах кращої політичної партії сьогоднішнього дня".

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Незважаючи на свою назву, ЛДПР з моменту свого заснування в 1991 році дотримувалася жорсткої ультранаціоналістичної ідеології, вимагаючи від росії відвоювати країни колишнього Радянського Союзу.

Її засновник та покійний лідер володимир жириновський заробив репутацію політичного шоумена за свої обурливі витівки та ексцентричну поведінку перед своєю смертю у квітні.

Хоча у 1990-х роках ЛДПР вважалася серйозним претендентом на владу, з того часу вона взяла на себе підлеглу роль у політичній системі росії, надаючи символічну опозицію правлячому блоку "єдина росія", але підтримуючи кремль з більшості питань.

Партія має історію вербування неоднозначних особистостей у російську політику. 2007 року Андрія Лугового, колишнього агента КДБ, якого розшукують у Великій Британії за вбивство, а минулого року колишнього російського шпигуна Олександра Литвиненка, було обрано до парламенту від ЛДПР.