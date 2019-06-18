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Освобожденный из плена "ЛНР" фанат прокомментировал триумф молодежной сборной

Киев • УНН

 • 9161 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Освобождённый из плена так называемой "ЛНР" украинский фанат футбола Владислав Овчаренко на своей странице в Facebook поделился впечатлениями от последних успехов украинского футбола, а также дал оценку работы президента УАФ Андрея Павелко.

Освобожденный из плена "ЛНР" фанат прокомментировал триумф молодежной сборной

"Вчера Андрей Васильевич задал такой вопрос: "Парни, вы когда-нибудь думали, что Украина будет чемпионом мира, что к нам приедут кубки Лиги Чемпионов, Кубок мира?" Честно, раньше я как игрок мог только мечтать о чём-то таком, детская мечта что-ли.

Сегодня Украина сделала огромнейший прыжок в футболе. Наша сборная (до 20 лет) стала чемпионом мира! Национальная сборная лидирует в группе на выход на Чемпионат Европы!

Киев в прошлом году увидел финалы Лиги чемпионов. Обычные люди получили возможность дотронуться до своей мечты!" - написал Овчаренко.

По его словам, такого результата не было бы, если бы не команда Павелка.

"Я уверен, что такого результата не было бы, если бы не команда Андрея Васильевича! Кто бы, что не говорил, но Андрей Васильевич очень крутой функционер!" - отметил Овчаренко.

Напомним, ультрас луганского ФК "Заря" Владислава Овчаренко передали украинской стороне во время освобождения заложников на Донбассе в декабре 2017 года.

В так называемой "ЛНР" его приговорили к 17 годам тюрьмы, его друг Артем Ахмеров получил 13 лет колонии строгого режима. Обоих парней "суд республики" признал виновными в "шпионаже в пользу Украины". 

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