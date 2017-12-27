На Донбассе освободили ультрас луганской "Зари" Овчаренко - Тука

"Освобожден ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко", - говорится в сообщении.

Добавим, Владислава Овчаренко приговорили к 17 годам тюрьмы, его друг Артем Ахмеров получил 13 лет колонии строгого режима. Обоих парней "суд республики" признал виновными в "шпионаже в пользу Украины".

При этом российские СМИ сообщают, что из 75 переданных "ЛНР" людей двое отказались возвращаться в ОРЛО и туда идет только 73 человека.

О том, что до новогодних и рождественских праздников должен состояться обмен удерживаемыми лицами, который назвали самым масштабным, провели переговоры на заседании трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Украинская сторона заявила о готовности 27 декабря осуществить обмен по схеме "306 на 74". Боевики также на это согласились.

Накануне Президент Петр Порошенко встретился с родными пленных. Правительство планирует предоставить помощь освобожденным из плена.

При этом и российская, и украинская стороны заявляли, что это не конец и работа над освобождением удерживаемых на Донбассе будет продолжаться.