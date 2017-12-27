На Донбассе освободили ультрас луганской "Зари" Овчаренко - Тука
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Во время освобождения заложников на Донбассе украинской стороне передали ультрас луганского ФК "Заря" Владислава Овчаренко. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает корреспондент УНН.
"Освобожден ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко", - говорится в сообщении.
Добавим, Владислава Овчаренко приговорили к 17 годам тюрьмы, его друг Артем Ахмеров получил 13 лет колонии строгого режима. Обоих парней "суд республики" признал виновными в "шпионаже в пользу Украины".
При этом российские СМИ сообщают, что из 75 переданных "ЛНР" людей двое отказались возвращаться в ОРЛО и туда идет только 73 человека.
О том, что до новогодних и рождественских праздников должен состояться обмен удерживаемыми лицами, который назвали самым масштабным, провели переговоры на заседании трехсторонней контактной группы по Донбассу.
Украинская сторона заявила о готовности 27 декабря осуществить обмен по схеме "306 на 74". Боевики также на это согласились.
Накануне Президент Петр Порошенко встретился с родными пленных. Правительство планирует предоставить помощь освобожденным из плена.
При этом и российская, и украинская стороны заявляли, что это не конец и работа над освобождением удерживаемых на Донбассе будет продолжаться.