На Донбасі звільнили ультрас луганської "Зорі" Овчаренка - Тука
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Під час звільнення заручників на Донбасі український стороні передали ультрас луганського ФК "Зоря" Владислава Овчаренка. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, передає кореспондент УНН.
"Звільнено ультраса луганської "Зорі" Владислава Овчаренка", - йдеться в повідомлені.
Додамо, Владислава Овчаренка засудили до 17 років тюрми, його друг Артем Ахмеров отримав 13 років колонії суворого режиму. Обох хлопців "суд республіки" визнав винними в "шпигунстві на користь України".
При цьому російські ЗМІ повідомляють, що з 75 переданих "ЛНР" людей двоє відмовилися повертатися в ОРЛО і туди іде лише 73 людей.
Про те, що до новорічних і різдвяних свят має відбутися обмін утримуваними особами, який назвали наймасштабнішим, провели переговори на засіданні тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.
Українська сторона заявила про готовність 27 грудня здійснити обмін за схемою "306 на 74". Бойовики також на це погодилися.
Напередодні Президент Петро Порошенко зустрівся з рідними поленених. Уряд планує надати допомогу звільненим з полону.
При цьому і російська, і українська сторони заявляли, що це не кінець і робота над звільненням утримуваних на Донбасі триватиме.