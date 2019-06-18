Звільнений з полону "ЛНР" фанат прокоментував тріумф молодіжної збірної
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Звільнений з полону так званої "ЛНР" український фанат футболу Владислав Овчаренко на своїй сторінці в Facebook поділився враженнями від останніх успіхів українського футболу, а також дав оцінку роботи президента УАФ Андрія Павелко.
"Вчора Андрій Васильович поставив таке запитання: "Хлопці, ви коли-небудь думали, що Україна буде чемпіоном світу, що до нас приїдуть кубки Ліги Чемпіонів, Кубок світу?" Чесно, раніше я як гравець міг тільки мріяти про щось таке, дитяча мрія чи щось таке.
Сьогодні Україна зробила величезний стрибок у футболі. Наша збірна (до 20 років) стала чемпіоном світу! Національна збірна лідирує в групі на вихід на Чемпіонат Європи!
Київ в минулому році побачив фінали Ліги чемпіонів. Звичайні люди отримали можливість доторкнутися до своєї мрії!" - написав Овчаренко.
За його словами, такого результату не було б, якби не команда Павелка.
"Я впевнений, що такого результату не було б, якби не команда Андрія Васильовича! Хто б, що не говорив, але Андрій Васильович дуже крутий функціонер!" - зазначив Овчаренко.
Нагадаємо, ультрас луганського ФК "Зоря" Владислава Овчаренка передали українській стороні під час звільнення заручників на Донбасі в грудні 2017 року.
У так званій "ЛНР" його засудили до 17 років в'язниці, його друг Артем Ахмеров отримав 13 років колонії суворого режиму. Обох хлопців "суд республіки" визнав винними в "шпигунстві на користь України".