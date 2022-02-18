Уволенный из НАБУ замдиректора судится с Сытником

Детали

Так, Новак просит суд признать противоправным и отменить приказ директора НАБУ от 22 ноября 2021 года “О внесении изменений в структуру, штатное расписание Национального антикоррупционного бюро Украины” в части сокращения должности заместителя директора НАБУ.

“Также истец оспаривает приказ об увольнении его — полковника НАБУ, заместителя Директора НАБУ со службы в НАБУ", - уточнили в ОАСК.

Кроме того, Новак просит суд восстановить его в должности и взыскать в его пользу денежное довольствие за время вынужденного прогула.

Сейчас суд решает вопрос открытия производства по делу.

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Срок полномочий Артема Сытника на должности директора НАБУ завершается в апреле этого года. Если до этого времени не будет избран новый директор, руководить органом будет первый заместитель директора, которым на сегодняшний день является Гизо Углава из команды Михаила Саакашвили.

Раньше ходили слухи, что Сытник уволил Новака, чтобы перейти на его должность. Однако Сытник такой сценарий развития событий опроверг.

Напомним, сейчас Сытник продолжает возглавлять бюро в статусе официально признанного коррупционера.

Добавим

За семь лет существования НАБУ украинцы потратили на автопарк детективов 105 млн, всего насчитывается 130 авто. Еще на 2 млн украинцы купили детективам НАБУ термобелье.

В то же время за последние 5 лет уровень доверия украинцев к НАБУ снизился вдвое (с 35% до 16%). Больше, чем НАБУ, украинцы доверяют всем другим правоохранительным органам: СБУ, прокуратуре и полиции.

В прошлом году Украина ухудшила свои позиции в Индексе восприятия коррупции-2021, оказавшись рядом с африканскими странами. Зато лидерами рейтинга стали Дания, Финляндия и Новая Зеландия, которые лучше справились с коррупцией. Интересно, что ни одна из этих стран не имеет специальных антикоррупционных органов вроде НАБУ, САП и ВАКС — все коррупционные преступления регулирует там общее уголовное законодательство. Детали по ссылке здесь.