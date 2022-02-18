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Звільнений з НАБУ заступник директора судиться проти Ситника

Звільнений з НАБУ заступник директора судиться проти Ситника

Київ • УНН

 • 39970 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Звільнений нещодавно заступник директора НАБУ Анатолій Новак подав до Окружного адмінсуду столиці позов проти Артема Ситника, передає УНН з посиланням на пресслужбу суду.

Деталі

Так, Новак просить суд визнати протиправним та скасувати наказ директора НАБУ від 22 листопада 2021 року “Про внесення змін до структури, штатного розкладу та штатного розпису Національного антикорупційного бюро України” в частині скорочення посади заступника директора НАБУ.

“Також позивач оскаржує Наказ про звільнення його — полковника НАБУ, заступника Директора НАБУ із служби у НАБУ”, — уточнили в ОАСК.

Крім того, Новак просить суд поновити його на посаді та стягнути на його користь грошове забезпечення за час вимушеного прогулу.

Наразі суд вирішує питання відкриття провадження у справі.

До теми

Термін повноважень Артема Ситника на посаді директора НАБУ завершується у квітні цього року. Якщо до цього часу не буде обрано нового директора, керувати органом буде перший заступник директора, яким на сьогоднішній день є Гізо Углава з команди Михаїла Саакашвілі.

Раніше ходили чутки, що Ситник звільнив Новака, аби перейти на його посаду. Проте Ситник такий сценарій розвитку подій спростував.

Нагадаємо, наразі Ситник продовжує очолювати бюро у статусі офіційно визнаного корупціонера.

Додамо

За сім років існування НАБУ українці витратили на автопарк детективів 105 млн, усього нараховується 130 авто. Ще на 2 млн українці купили детективам НАБУ термобілизну.

Водночас за останні 5 років рівень довіри українців до НАБУ знизився вдвічі (з 35% до 16%). Більше, ніж НАБУ, українці довіряють усім іншим правоохоронним органам: СБУ, прокуратурі та поліції.

Минулого року Україна погіршила свої позиції в індексі сприйняття корупції-2021, опинившись поруч з африканськими країнами. Натомість лідерами рейтингу стали Данія, Фінляндія та Нова Зеландія, які найкраще впоралися з корупцією. Цікаво, що жодна з цих країн не має спеціальних антикорупційних органів на кшталт НАБУ, САП та ВАКС — усі корупційні злочини регулює там загальне кримінальне законодавство. Деталі за посиланням тут.

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