Звільнений з НАБУ заступник директора судиться проти Ситника
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Звільнений нещодавно заступник директора НАБУ Анатолій Новак подав до Окружного адмінсуду столиці позов проти Артема Ситника, передає УНН з посиланням на пресслужбу суду.
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Так, Новак просить суд визнати протиправним та скасувати наказ директора НАБУ від 22 листопада 2021 року “Про внесення змін до структури, штатного розкладу та штатного розпису Національного антикорупційного бюро України” в частині скорочення посади заступника директора НАБУ.
“Також позивач оскаржує Наказ про звільнення його — полковника НАБУ, заступника Директора НАБУ із служби у НАБУ”, — уточнили в ОАСК.
Крім того, Новак просить суд поновити його на посаді та стягнути на його користь грошове забезпечення за час вимушеного прогулу.
Наразі суд вирішує питання відкриття провадження у справі.
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Термін повноважень Артема Ситника на посаді директора НАБУ завершується у квітні цього року. Якщо до цього часу не буде обрано нового директора, керувати органом буде перший заступник директора, яким на сьогоднішній день є Гізо Углава з команди Михаїла Саакашвілі.
Раніше ходили чутки, що Ситник звільнив Новака, аби перейти на його посаду. Проте Ситник такий сценарій розвитку подій спростував.
Нагадаємо, наразі Ситник продовжує очолювати бюро у статусі офіційно визнаного корупціонера.
Додамо
За сім років існування НАБУ українці витратили на автопарк детективів 105 млн, усього нараховується 130 авто. Ще на 2 млн українці купили детективам НАБУ термобілизну.
Водночас за останні 5 років рівень довіри українців до НАБУ знизився вдвічі (з 35% до 16%). Більше, ніж НАБУ, українці довіряють усім іншим правоохоронним органам: СБУ, прокуратурі та поліції.
Минулого року Україна погіршила свої позиції в індексі сприйняття корупції-2021, опинившись поруч з африканськими країнами. Натомість лідерами рейтингу стали Данія, Фінляндія та Нова Зеландія, які найкраще впоралися з корупцією. Цікаво, що жодна з цих країн не має спеціальних антикорупційних органів на кшталт НАБУ, САП та ВАКС — усі корупційні злочини регулює там загальне кримінальне законодавство. Деталі за посиланням тут.