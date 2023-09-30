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Возведение защитных сооружений для энергообъектов планируют завершить до холодов - председатель правления НЭК "Укрэнерго"

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 сентября. УНН. До начала холодов “Укрэнерго” планирует завершить строительства защитных сооружений для энергетических объектов магистральных сетей. Об этом председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий рассказал Forbes, пишет УНН.

Цитата

«На всех объектах, где должна быть сооружена защита, уже идут работы, в большинстве случаев – строительная часть, в остальных случаях еще идет проектирование. Контракты подписаны для первой очереди работ (потому что не все работы можно провести одновременно). Планируем завершить возведение оборонительных конструкций до холодов», - председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Дополнение

По словам Кудрицкого, энергосистема Украины находится под комплексной защитой и по состоянию на сегодня магистральная сеть готова передавать зимние объемы нагрузки на украинскую энергосистему. Однако по его словам, что без импорта электроэнергии этот отопительный сезон будет "сложно пройти".

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