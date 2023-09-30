Зведення захисних споруд для енергооб'єктів планують завершити до холодів - голова правління НЕК "Укренерго"

Цитата

«На усіх об’єктах, де має бути споруджено захист, вже йдуть роботи, у більшості випадків – будівельна частина, у решті випадків ще йде проєктування. Контракти підписані для першої черги робіт (бо не усі роботи можна провести одночасно). Плануємо завершити зведення оборонних конструкцій до холодів», - голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Доповнення

За словами Кудрицького, енергосистема України знаходиться під комплексним захистом і станом на сьогодні магістральна мережа готова передавати зимові обсяги навантаження на українську енергосистему. Проте за його словами, що без імпорту електроенергії цей опалювальний сезон буде "складно пройти".

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