Зведення захисних споруд для енергооб'єктів планують завершити до холодів - голова правління НЕК "Укренерго"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. До початку холодів “Укренерго” планує завершити будівництва захисних споруд для енергетичних об'єктів магістральних мереж. Про це голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький розповів Forbes, пише УНН.
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«На усіх об’єктах, де має бути споруджено захист, вже йдуть роботи, у більшості випадків – будівельна частина, у решті випадків ще йде проєктування. Контракти підписані для першої черги робіт (бо не усі роботи можна провести одночасно). Плануємо завершити зведення оборонних конструкцій до холодів», - голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.
Доповнення
За словами Кудрицького, енергосистема України знаходиться під комплексним захистом і станом на сьогодні магістральна мережа готова передавати зимові обсяги навантаження на українську енергосистему. Проте за його словами, що без імпорту електроенергії цей опалювальний сезон буде "складно пройти".
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