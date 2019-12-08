Встреча Усика с Чисора: американец назвал украинца сопляком
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Британский супертяжеловес Дерек Чисора и украинский бывший абсолютний чемпион в тяжелом весе Александр Усик провели встречу в Саудовской Аравии перед боем-реваншем между Джошуа и Энди Руисом, сообщает УНН со ссылкой на Twitter Чисоры.
Британец выложил совместное фото с Усиком и поддержал идею встречи с ним в ринге.
“Вставай и дерись, сопляк”, — говорится в сообщении Чисоры.
Напомним, что возможный бой Усика и Чисоры может пройти в феврале 2020 года.
Примечательно, что встреча боксеров состоялась на фоне проведения боя Джошуа-Руис, в котором единогласное решение судей привело к победе Джошуа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джошуа поставил победу над Кличко выше победы над Руисом