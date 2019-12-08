Зустріч Усика з Чісорою: американець назвав українця шмаркачем

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Британський суперважковаговик Дерек Чісора та український ексабсолютний чемпіон у важкій вазі Олександр Усик провели зустріч в Саудівській Аравії перед боєм-реваншем між Ентоні Джошуа і Енді Руїсом, повідомляє УНН з посиланням на Twitter Чісори.

Британець виклав спільне фото з Усиком та підтримав ідею зустрічі з ним в ринзі.

“Вставай і бийся, шмаркач”, — сказано у повідомленні Чісори.

Нагадаємо, що можливий бій Усика і Чісори може пройти у лютому 2020 року.

Примітно, що зустріч боксерів відбулась на тлі проведення боя Джошуа-Руїс, в якому одноголосне рішення суддів призвело до перемоги Джошуа.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Джошуа поставив перемогу над Кличко вище за виграш у Руїса

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