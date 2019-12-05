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Усик: бій з Чісорою вийшов би чудовим

Усик: бій з Чісорою вийшов би чудовим

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Провідний боксер України Олександр Усик повідомив, що не проти зустрітися із британським бійцем у суперважкій вазі Дереком Чісорою. Слова боксера наводить “Youtube-канал” Усика, передає УНН.

“Я не літаю десь в хмарах і не думаю про наступні пояси. Мені подобається боксувати, я хочу боксувати. Якщо це буде за пояс, я буду тільки радий. З Чісорою, мені здається, вийшов би чудовий поєдинок. Він, звичайно, дядько у віці, але подивіться, що він робить”, — наголосив Усик.

Варто відзначити, що британський боксер зімбабвійського походження провів у професійній кар’єрі 41 бій — 32 перемоги, 23 з яких нокаутом при 9 поразках. Чісора встиг провести два бої проти Ділліана Уайта, Тайсона Ф’юрі, Кубрата Пулєва і Віталія Кличка.

Нагадаємо, що Чісора розглядається в якості можливого суперника Усика.

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