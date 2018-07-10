Встреча в формате Украина-ЕС-РФ по газу: стало известно, кто будет от Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. От украинской стороны на трехсторонней встрече по транзиту газа в формате Украина-Европейский Союз-Россия планируется участие вице-премьер-министра Иванны-Климпуш-Цинцадзе, министра иностранных дел Павла Климкина, заместителя министра энергетики и угольной промышленности Натальи Бойко и председателя НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Об этом сообщил УНН информированный источник в правительстве.
"Встреча в силе (запланированная встреча в формате Украина-ЕС-РФ по транзиту газа 17 июля - ред.). Там будет Павел Климкин, Иванна-Клымпуш Цинцадзе, Наталья Бойко и Андрей Коболев", - сказал собеседник агентства.
Как сообщал УНН, вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Шефчович сообщал, что трехсторонние переговоры между Украиной, Европейским Союзом и Россией по транзиту газа запланированы на 17 июля.
Напомним, Украина и Евросоюз договорились начать трехсторонние - с участием Российской Федерации - переговоры по транзиту газа европейским потребителям.
"Нафтогаз" поддерживает предложение проведения переговоров в формате Украина-ЕС-РФ, но настоял на участии в них "Газпрома".
Ранее вице-президент Еврокомиссии Шефчович сообщил, что обратился к России и Украине с просьбой возобновить переговоры с ЕС по поводу их газового спора и продолжения транзита газа через Украину в Европу после окончания срока их контракта в 2019 году.