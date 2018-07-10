Зустріч у форматі Україна-ЄС-РФ по газу: стало відомо, хто буде від Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Від української сторони на тристоронній зустрічі щодо транзиту газу у форматі Україна-Європейський Союз-Росія планується участь віце-прем’єр-міністра Іванни-Климпуш-Цинцадзе, міністра закордонних справ Павла Клімкіна, заступника міністра енергетики та вугільної промисловості Наталії Бойко та голови НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва. Про це повідомило УНН поінформоване джерело в уряді.
“Зустріч у силі (запланована зустріч у форматі Україна-ЄС-РФ щодо транзиту газу 17 липня — ред.). Там буде Павло Клімкін, Іванна-Климпуш Цинцадзе, Наталія Бойко та Андрій Коболєв”, — сказав співрозмовник агентства.
Як повідомляв УНН, віце-президент Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчовіч повідомляв, що тристоронні переговори між Україною, Європейським Союзом і Росією щодо транзиту газу заплановані на 17 липня.
Нагадаємо, Україна та Євросоюз домовилися розпочати тристоронні — за участю Російської Федерації — переговори щодо транзиту газу до європейських споживачів.
“Нафтогаз” підтримує пропозицію проведення перемовин у форматі Україна-ЄС-РФ, але наполіг на участі у них “Газпрому”.
Раніше віце-президент Єврокомісії Марош Шефчовіч повідомив, що звернувся до Росії і України з проханням відновити переговори з ЄС з приводу їхньої газової суперечки і продовження транзиту газу через Україну до Європи після закінчення терміну їхнього контракту в 2019 році.