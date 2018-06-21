Встреча Путина и Трампа до саммита НАТО вызывает опасения Лондона - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В Белом доме и правительстве Великобритании опасаются, негативных последствий встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, если она состоится до саммита НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times.
По данным издания, в Вашингтоне хотят, чтобы встреча лидеров США и РФ состоялась или до брюссельского саммита НАТО 11-12 июля, или после визита Трампа в Великобританию, который должен состояться сразу после саммита Альянса.
Отмечается, что скорее всего для места встречи будет избрана Вена из-за того, что там находится штаб-квартира ОБСЕ, а США и Россия являются членами этой организации.
Официальный Лондон заявил, что для него приоритетной будет встречен с Трампом перед Путиним, поскольку Великобритания опасается результатов такой встречи для себя.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп может провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в июле. При этом ранее советники Трампа игнорировали его пожелание встретиться с Путиным.
Напомним, Путин и Трамп во время очередной телефонного разговора обсуждали, что Вена может стать одним из городов проведения их двусторонней встречи.