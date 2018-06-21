Зустріч Путіна і Трампа до саміту НАТО викликає побоювання Лондона - ЗМІ

За даними видання, у Вашингтоні хочуть, щоб зустріч лідерів США і РФ відбулася або до брюссельського саміту НАТО 11-12 липня, або після візиту Трампа до Великої Британії, який має відбутися відразу після саміту Альянсу.



Офіційний Лондон заявив, що для нього пріоритетною буде зустрі з Трампом перед Путіним, оскільки Велика Британія побоюється результатів такої зустрічі для себе.



Зазначається, що швидше за все для місця зустрічі буде обрано Відень через те, що там знаходиться штаб-квартира ОБСЄ, а США і Росія є членами цієї організації.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп може провести зустріч з російським лідером Володимиром Путіним в липні. При цьому раніше радники Трампа ігнорували його побажання зустрітися з Путіним.



Нагадаємо, Путін і Трамп під час чергової телефонної розмови обговорювали, що Відень може стати одним з міст проведення їхньої двосторонньої зустрічі.