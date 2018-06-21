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Зустріч Путіна і Трампа до саміту НАТО викликає побоювання Лондона - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. У Білому домі та уряді Великої Британії побоюються, негативних наслідків зустрічі президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна, якщо вона відбудеться до саміту НАТО. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times.

За даними видання, у Вашингтоні хочуть, щоб зустріч лідерів США і РФ відбулася або до брюссельського саміту НАТО 11-12 липня, або після візиту Трампа до Великої Британії, який має відбутися відразу після саміту Альянсу.

Офіційний Лондон заявив, що для нього пріоритетною буде зустрі з Трампом перед Путіним, оскільки Велика Британія побоюється результатів такої зустрічі для себе.

Зазначається, що швидше за все для місця зустрічі буде обрано Відень через те, що там знаходиться штаб-квартира ОБСЄ, а США і Росія є членами цієї організації.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп може провести зустріч з російським лідером Володимиром Путіним в липні. При цьому раніше радники Трампа ігнорували його побажання зустрітися з Путіним.

Нагадаємо, Путін і Трамп під час чергової телефонної розмови обговорювали, що Відень може стати одним з міст проведення їхньої двосторонньої зустрічі.

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