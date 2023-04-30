Встреча лунного затмения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 - 7 мая

Главное событие этой недели – лунное затмение, которое произойдет 5 мая в 20.20 по киевскому времени.

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«Это событие в астрологии связано с нашей внутренней природой и родовыми отношениями. Также период затмений закладывает события нашей жизни на пол года до следующего затмения. Лунное затмение сильно почувствуют все женщины, так как лунная природа имеет женское начало. Оно повлияет на наше психическое состояние, может быть общее плохое самочувствие и слабость. Также обостряться семейные, родовые отношения. Нужно не забывать о ретроградности Меркурия на этой неделе, который вернет нас к застаревшим проблемам и замедлит все наши процессы.

Необходимо во время лунного затмения следить за своим настроением, быть в гармонии с собой, не перенагружаться работой, по возможности перенести важные дела, плановые операции, не идти на конфликты, не употреблять спиртные напитки, быть осторожным на дорогах.

Хорошо в этот период наладить отношения как с собой, так и с окружением, избавиться от страхов и тревог. На кануне затмения уберите свой дом, выкиньте все ненужное. Прекрасный период для того, чтобы избавиться от всех вредных привычек», - рассказала астролог.

ОВЕН

Эта неделя принесет вам много напряжения. Особенно в период лунного затмения 5 мая могут обостриться ситуации во всех сферах. Постарайтесь избежать крупных ошибок, которые вы можете сделать из-за собственных негативных эмоций. Поэтому, идти на риски, особенно финансовые, не стоит. Какие бы трудности вы сейчас не испытывали, особенно в собственном бизнесе, не принимайте важных решений, не берите кредиты и другие финансовые обязательства. После 10 мая вы почувствуйте облегчение и найдете решения для любых ситуаций. Будьте в период затмения в хорошем настроении, позаботьтесь о своих близких и это заложит вам хорошие события на долгий период времени.

ТЕЛЕЦ

Вы максимально будите ощущать влияние лунного затмения. Слишком много эмоций и разных событий вам придется пережить на этой неделе. Важно находиться в хорошем настроении и быть в гармонии с собой, чтобы пройти правильно этот период и не наделать ошибок. В первой половине недели к вам придут интересные идеи, также вы столкнетесь с вашими накопившимися вопросами и встретите людей, которых давно не видели. 5 мая, в лунное затмение, будьте внимательны к себе, по возможности лучше проведите это время в уединении, отложив все дела и встречи.

БЛИЗНЕЦ

Эта неделя вскроет все ваши тайны. За вашей спиной может ходить множество слухов и сплетен. Этот период не для громких заявлений и публичных выступлений. Но, сейчас вы можете найти того, кого долго искали. В период лунного, затмения 5 мая следите за своим здоровьем, вашим психическим состоянием. Постарайтесь больше находится в уединении, гармонизируйте себя, будьте в хорошем настроении. И тогда благодаря затмению вы заложите хороший период вашей жизни на долгое время.

РАКИ

Не спешите начинать важные проекты или новые дела. Спокойно завершите начатое, подведите итоги всего, что было сделано вами за полгода. Новые люди, которые придут к вам на этой неделе, могут сильно повлиять на судьбу. В период лунного затмения вы будите очень обеспокоены проблемами личных отношений и вопросов, связанными с вашими детьми. Не стоит выяснять с ними отношения. Наоборот, ваши добрые поступки и забота о близких заложит длительный прекрасный период для вас и ваших родных.

ЛЬВЫ

На этой неделе вы можете оказаться в центре внимания, на ваши плечи ляжет большая ответственность как в роботе, так и за близких. Постарайтесь все решать в силу ваших возможностей, не перегружайте себя и не взваливайте на себя лишнего. А в период лунного затмения очень обостряться отношения с родственниками и вопросы с наследством. Луна связана с родом, а затмение закладывает события на пол года.

Самое время наладить родовые отношения, позаботиться о своих родителях и у вас будут сними прекрасные отношения на долгий период.

ДЕВЫ

На этой неделе на вас обрушится много информации, возможны дальние дороги и активная работа с иностранцами. На вас будут возлагать большую ответственность. Но, не спешите ее на себя брать и принимать важные решения, ничего не начинайте и по возможности откажитесь от дальних поездок. Сейчас для всего этого крайне неблагоприятное время. В период лунного затмения будет эмоционально сложный период и у вас может возникнуть желание идти на конфликты со своим окружением. Контролируйте себя. Ваши положительные эмоции к себе и людям заложат на долгое время прекрасные отношения и хорошие события вашей жизни.

ВЕСЫ

Эта неделя для вас будет насыщенна событиями, и придется срочно принимать решения. Все вопросы обостряться. Помните, что сейчас неблагоприятный период для важных решений и большого риска. Постарайтесь контролировать свое эмоциональное состояние. В период лунного затмения у вас может возникнуть беспокойство по поводу ваших финансовых возможностей и бытовых вопросов. Нельзя в такой период брать кредиты или влезать в долги, иначе, вы долгое время не сможете из них выйти. Сохраняйте спокойствие, хорошее настроение. Поучаствуйте хотя быв небольшой благотворительности и на долгое время вы заложите себе прекрасную программу жизни.

СКОРПИОН

Эта неделя особо важная для вас на протяжении этого года, так как лунное затмение произойдет в знаке Скоприона и вам будет сложнее, чем представителям других знаков Зодиака. Лунное затмение сильно повлияет на вашу психику и настроение, на отношение с вашим родом. Для вас очень важно будет прожить эту неделю в хороших эмоциях, в добрых отношениях с окружающим вас миром, и вы заложите прекрасную программу своей жизни на долгий период. Максимально это затмение затронет вопросы партнерства, особенно в браке. Если у вас были напряженные отношения в семье – самое время наладить их и это даст длительный и позитивный результат.

СТРЕЛЕЦ

Для вас продолжается напряженный период в работе и быту. Вы можете сильно уставать. Не стоит себя перенапрягать. В период лунного затмения вы можете плохо себя чувствовать, возможно обостряться хронические заболевания. Отложите на позже плановые хирургические операции, так как сейчас крайне неблагоприятный для этого период. Больше отдыха, уединения, чаще бывайте на природе, внимательно относитесь к своему здоровью, и, главное, сохраняйте позитивное настроение и доброе отношение к себе и к миру. Таким образом это приведет к хорошему самочувствию и благоприятному длительному периоду вашей жизни.

КОЗЕРОГ

На этой неделе вы можете ощущать усталость и упадок сил. Вам действительно стоит отдохнуть и внимательно отнестись к своему здоровью. Лунное затмение может привести все ваши дела в полный хаос. Отложите решения важных вопросов, не стоит начинать новые проекты. Будьте внимательны к себе, уделяйте время своим близким, позаботьтесь о них. Поскольку именно в период затмений мы закладываем события нашего будущего, обязательно находитесь в хорошем настроении и в добром отношении к людям, и это вам даст прекрасный результат.

ВОДОЛЕЙ

Эта неделя, как и вся прошлая, будет загружена домашними проблемами и вопросами ваших родителей и детей. В период лунного затмения обостряться вопросы, связанные с работой, карьерным ростом или личным эго. Не стоит в это время принимать предложения по карьере или идти на любые перемены. Уходите от всех конфликтов, как с начальством, так и с близкими. Очень важно этот период затмений пройти в гармонии с собой и со своим окружением. Таким образом вы заложите прекрасные отношения и хорошие события на долгий период вашей жизни.

РЫБЫ

Эта неделя принесет много путаницы в ваших делах и мыслях. Будет трудно сосредоточиться на чем-то одном. Будьте острожными на дорогах. В период лунного затмения могут возникнуть трудности в дальних поездках, если вы за рубежом, возникнет тоска по родине, задержки в документах и трудности в учебе. Ваша раздражительность приведет к большим ошибкам и затяжным конфликтам.