Зустріч місячного затемнення: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 - 7 травня

Головна подія цього тижня - місячне затемнення, яке відбудеться 5 травня о 20.20 за київським часом.

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"Ця подія в астрології пов'язана з нашою внутрішньою природою і родовими стосунками. Також період затемнень закладає події нашого життя на пів року до наступного затемнення. Місячне затемнення сильно відчують усі жінки, оскільки місячна природа має жіноче начало. Воно вплине на наш психічний стан, може бути загальне погане самопочуття і слабкість. Також загострюватимуться сімейні, родові стосунки. Потрібно не забувати про ретроградність Меркурія цього тижня, який поверне нас до застарілих проблем і сповільнить усі наші процеси.

Необхідно під час місячного затемнення стежити за своїм настроєм, бути в гармонії із собою, не перенавантажуватися роботою, за можливості перенести важливі справи, планові операції, не йти на конфлікти, не вживати спиртні напої, бути обережним на дорогах.

Добре в цей період налагодити стосунки як із собою, так і з оточенням, позбутися страхів і тривог. На передодні затемнення приберіть свій будинок, викиньте все непотрібне. Прекрасний період для того, щоб позбутися всіх шкідливих звичок", - розповіла астролог.

ОВЕН

Цей тиждень принесе вам багато напруги. Особливо в період місячного затемнення 5 травня можуть загостритися ситуації в усіх сферах. Намагайтеся уникати великих помилок, які ви можете зробити через власні негативні емоції. Тому, йти на ризики, особливо фінансові, не варто. Хоч би які труднощі ви зараз відчували, особливо у власному бізнесі, не ухвалюйте важливих рішень, не беріть кредити та інші фінансові зобов'язання. Після 10 травня ви відчуєте полегшення і знайдете рішення для будь-яких ситуацій. Будьте в період затемнення в гарному настрої, подбайте про своїх близьких, і це закладе вам гарні події на довгий період часу.

ТЕЛЕЦЬ

Ви максимально будите відчувати вплив місячного затемнення. Занадто багато емоцій і різних подій вам доведеться пережити цього тижня. Важливо перебувати в гарному настрої й бути в гармонії із собою, щоб пройти правильно цей період і не наробити помилок. У першій половині тижня до вас прийдуть цікаві ідеї, також ви зіткнетеся з вашими накопиченими питаннями і зустрінете людей, яких давно не бачили. 5 травня, у місячне затемнення, будьте уважні до себе, за можливості краще проведіть цей час на самоті, відклавши всі справи і зустрічі.

БЛИЗНЮКИ

Цей тиждень розкриє всі ваші таємниці. За вашою спиною може ходити безліч чуток і пліток. Цей період не для гучних заяв і публічних виступів. Але зараз ви можете знайти того, кого довго шукали. У період місячного затемнення 5 травня стежте за своїм здоров'ям, вашим психічним станом. Постарайтеся більше перебувати на самоті, гармонізуйте себе, будьте в гарному настрої. І тоді завдяки затемненню ви закладете гарний період вашого життя на довгий час.

РАКИ

Не поспішайте починати важливі проєкти або нові справи. Спокійно завершіть розпочате, підведіть підсумки всього, що було зроблено вами за півроку. Нові люди, які прийдуть до вас цього тижня, можуть сильно вплинути на долю. У період місячного затемнення ви будете дуже стурбовані проблемами особистих стосунків і питань, пов'язаних із вашими дітьми. Не варто з'ясовувати з ними стосунки. Навпаки, ваші добрі вчинки і турбота про близьких закладе тривалий прекрасний період для вас і ваших рідних.

ЛЕВИ

Цього тижня ви можете опинитися в центрі уваги, на ваші плечі ляже велика відповідальність як у роботі, так і за близьких. Постарайтеся все вирішувати в межах ваших можливостей, не перевантажуйте себе і не звалюйте на себе зайвого. А в період місячного затемнення дуже загострюватимуться стосунки з родичами і питання зі спадщиною. Місяць пов'язаний з родом, а затемнення закладає події на пів року.

Саме час налагодити родові стосунки, подбати про своїх батьків і ви матимете з ними чудові стосунки на довгий період.

ДІВИ

Цього тижня на вас звалиться багато інформації, можливі далекі дороги й активна робота з іноземцями. На вас покладатимуть велику відповідальність. Але, не поспішайте її на себе брати й ухвалювати важливі рішення, нічого не починайте і за можливості відмовтеся від далеких поїздок. Зараз для всього цього вкрай несприятливий час. У період місячного затемнення буде емоційно складний період і у вас може виникнути бажання йти на конфлікти зі своїм оточенням. Контролюйте себе. Ваші позитивні емоції до себе й людей закладуть на тривалий час прекрасні стосунки й хороші події вашого життя.

ТЕРЕЗИ

Цей тиждень для вас буде насичений подіями, і доведеться терміново приймати рішення. Усі питання загострюватимуться. Пам'ятайте, що зараз несприятливий період для важливих рішень і великого ризику. Намагайтеся контролювати свій емоційний стан. У період місячного затемнення у вас може виникнути занепокоєння з приводу ваших фінансових можливостей і побутових питань. Не можна в такий період брати кредити або влазити в борги, інакше, ви довгий час не зможете з них вийти. Зберігайте спокій, гарний настрій. Візьміть участь хоча б у невеликій благодійності і на довгий час ви закладете собі прекрасну програму життя.

СКОРПІОН

Цей тиждень особливо важливий для вас упродовж цього року, оскільки місячне затемнення відбудеться в знаку Скопріона і вам буде складніше, ніж представникам інших знаків Зодіаку. Місячне затемнення сильно вплине на вашу психіку і настрій, на стосунки з вашим родом. Для вас дуже важливо буде прожити цей тиждень у добрих емоціях, у добрих стосунках із навколишнім світом, і ви закладете прекрасну програму свого життя на довгий період. Максимально це затемнення торкнеться питань партнерства, особливо в шлюбі. Якщо у вас були напружені стосунки в сім'ї - саме час налагодити їх і це дасть тривалий і позитивний результат.

СТРІЛЕЦЬ

Для вас триває напружений період у роботі й побуті. Ви можете сильно втомлюватися. Не варто себе перенапружувати. У період місячного затемнення ви можете погано почуватися, можливо, загострюватимуться хронічні захворювання. Відкладіть на пізніше планові хірургічні операції, оскільки зараз вкрай несприятливий для цього період. Більше відпочинку, усамітнення, частіше бувайте на природі, уважно ставитеся до свого здоров'я, і, головне, зберігайте позитивний настрій і добре ставлення до себе і до світу. Таким чином це призведе до гарного самопочуття і сприятливого тривалого періоду вашого життя.

КОЗЕРОГ

Цього тижня ви можете відчувати втому і занепад сил. Вам дійсно варто відпочити й уважно поставитися до свого здоров'я. Місячне затемнення може призвести всі ваші справи до повного хаосу. Відкладіть вирішення важливих питань, не варто починати нові проєкти. Будьте уважні до себе, приділяйте час своїм близьким, подбайте про них. Оскільки саме в період затемнень ми закладаємо події нашого майбутнього, обов'язково перебувайте в гарному настрої й у доброму ставленні до людей, і це вам дасть прекрасний результат.

ВОДОЛІЙ

Цей тиждень, як і весь минулий, буде завантажений домашніми проблемами і питаннями ваших батьків і дітей. У період місячного затемнення загострюватимуться питання, пов'язані з роботою, кар'єрним зростанням або особистим его. Не варто в цей час приймати пропозиції щодо кар'єри або йти на будь-які зміни. Уникайте всіх конфліктів, як із начальством, так і з близькими. Дуже важливо цей період затемнень пройти в гармонії із собою і зі своїм оточенням. У такий спосіб ви закладете чудові стосунки й гарні події на довгий період вашого життя.





РИБИ

Цей тиждень принесе багато плутанини у ваших справах і думках. Буде важко зосередитися на чомусь одному. Будьте обережними на дорогах. У період місячного затемнення можуть виникнути труднощі в далеких поїздках, якщо ви за кордоном, виникне туга за батьківщиною, затримки в документах і труднощі в навчанні. Ваша дратівливість призведе до великих помилок і затяжних конфліктів.

Відкладіть усі переміщення і важливі справи. Займіться собою. Добре в цей період усамітнитися, попрацювати над собою, проявіть позитивні емоції і турботу про близьких. Перед затемненням наведіть лад у домі. Усе це закладе тривалий сприятливий період вашого життя.