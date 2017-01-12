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Встреча контактной группы в Минске состоится 16 января

Встреча контактной группы в Минске состоится 16 января

Киев • УНН

 • 5204 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Встреча Трехсторонней контактной группы в Минске состоится в понедельник 16 января. Об этом во время брифинга сообщила эксперт политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская, передает УНН.

"Следующая встреча по Минску состоится 16 числа, в понедельник", - сообщила О.Айвазовская.

Напомним, последняя встреча Трехсторонней контактной группы в Минске была 21 декабря 2016 г., во время которой стороны договорились о прекращении огня на Донбассе с полуночи 24 декабря.

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