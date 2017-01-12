Зустріч контактної групи у Мінську відбудеться 16 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Зустріч Тристоронньої контактної групи у Мінську відбудеться в понеділок 16 січня. Про це під час брифінгу повідомила експерт політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ольга Айвазовська, передає УНН.
“Наступна зустріч по Мінську відбудеться 16 числа, у понеділок”, — повідомила О.Айвазовська.
Нагадаємо, остання зустріч Тристоронньої контактної групи у Мінську була 21 грудня 2016 року, під час якої сторони домовилися про припинення вогню на Донбасі з півночі 24 грудня.